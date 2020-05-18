Вето Зеленского, потерянные паи и прогнозы на урожай-2020: самые важные агроновости недели

Почему президент Украины собирается ветировать скандальный закон? Какие проблемы у украинских и польских аграриев? Будет ли компенсация за потерянный урожай? Ответы на эти вопросы Агро24 искал на прошлой неделе (11 - 17 мая).

Вето президента

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко сделал громкое заявление: Владимир Зеленский собирается наложить вето на налоговый закон №1210. В этом документе, за который еще в январе проголосовала Верховная Рада, много спорных норм и положений, в частности, так называемые "соевые правки".

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Подробнее о ситуации с законом о "соевых правках" читайте в материале "Зеленский хочет ветировать скандальный закон".

Демарш депутатов

Депутаты разных фракций Верховной Рады не оставляют надежды отменить закон о рынке земли.

В Конституционный суд поступило уже второе представление о неконституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" за 31 марта 2020 года". Подписали его 53 народных избранника (в основном, от ОПЗЖ) во главе с Виктором Медвечуком. Напомним, что первое представление в КС относительно закона о рынке земли сделали Юлии Тимошенко и компания.

Что будет дальше? Читайте здесь "Медведчук и компания хотят "добить" закон о рынке земли"

Кабмин выделил и уволил

Свое слово сказал на неделе и Кабмин Украины, который расширил перечень предпринимателей аграрно-промышленного комплекса, которые смогут получить компенсацию за кредиты. Для этого из бюджета будет выделено 1,2 миллиарда гривен.

Кроме того, Правительство приняло важное кадровое решение – уволило Ивана Барышева с должности главы правления ПАО "Аграрный фонд".

У украинцев проблемы с землей, а у поляков – с отсутствием украинцев

Одним из главных новостников недели стал глава Госгеокадастра Украины Денис Башлык. Он сделал сразу несколько серьезных заявлений, в частности, о том, что полмиллиона украинцев умерли, и их паи забрало государство, а также о неправдивости статистических данных о наличии 10,2 миллиона гектаров государственных земель.

Также стоит обратить внимание на комментарий главы Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владельца одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше Анджея Гайовничка. Он признался, что польский аграрный бизнес критически зависит от трудовых мигрантов из Украины, и если они не приедут – будет катастрофа.

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Беды аграриев

В начале недели Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения и разрешил открывать продовольственные рынки. Тем не менее, фермеры продолжают нести убытки. Почему так происходит? Читайте в статье "Рынки заработали, но убытки фермеров растут: как это повлияет на цену продуктов".

Но не только это беспокоит сейчас украинских аграриев. Серьезной проблемой стали плохие погодные условия, из-за которых могут произойти большие потери в урожае-2020. Наложились много факторов – малоснежная зима, заморозки в начале весны, а потом засуха. Особенно досталось южным регионам Украины. В частности, глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что из-за сильнейшей засухи за последние 70 лет область может потерять около 50% всех посевов.

А глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Одесской области Владимир Варбанец делает еще более страшные прогнозы.

Кабмин Украины уже планирует выплачивать компенсации за потерянный урожай. О каких суммах идет речь и как аграрии могут получить деньги – читайте здесь.