Закон об аграрных расписках Верховная Рада отправила на доработку

Народные депутаты направили на повторное первое чтение законопроект №2805.

В Верховной Раде состоялось голосование за законопроект №2805 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования и обращение аграрных расписок". Его поддержали за основу лишь 212 депутатов. В следующем голосовании уже 246 парламентариев одобрили отправку законопроекта на доработку в комитет.

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Что предусмотрено в законе об аграрных расписках?

В законопроєкті подается новое определение термина "аграрные расписки": это долговые неэмиссионные ценные бумаги в форме электронного документа в Реестре аграрных расписок или в бездокументарной форме в виде учетных записей на счетах в ценных бумагах в системе депозитарного учета ценных бумаг.

Также в законопроекте:

расширяется перечень субъектов, которые могут выдавать аграрные расписки;

изменяются обязательные реквизиты аграрных расписок;

предоставляются возможные варианты залога по аграрной расписке, в том числе возможность и правила залога живых животных и продуктов животного происхождения, продукты их первичной переработки.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект №2805 за основу в первом чтении. Но теперь комитету придется доработать проблемные пункты.

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Какие еще есть проблемные законы?

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что Владимир Зеленский собирается наложить вето на налоговый закон №1210, который уже приняла Верховная Рада.

Документ содержит, в частности, пункт о так называемых "соевых правках", из-за которых возникло немало споров среди депутатов. Подробнее об этом читайте в материале "Зеленский хочет ветировать скандальный закон".

Что с законом О рынке земли?

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения "от 31 марта 2020 года", который проще называют законом О рынке земли, уже подписан Владимиром Зеленским. Но на него в Конституционный Суд поступили сразу два иска с требованием признать неконституционным.

Может ли суд отменить закон о рынке земли? Об этом в комментарии эксперта.



Кратко об открытии рынка земли / инфографика 24 канала