Засуха и дожди в Украине: как погода повлияет на урожай-2020

Обильные дожди, пришедшие на смену засушливой погоде в начале мая, значительно улучшили прогнозы и общую ситуацию с будущим урожаем.

Об этом сообщила начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, пишет УНИАН.

Для большинства культур дожди пойдут на пользу – осадки хоть и запоздалые, но выпадут не слишком поздно. Ситуация с посевами и всходами однозначно улучшится там, где выпало достаточное количество осадков (в центре и на западе страны – Прим. ред.). Но на юге их не было: в Одесской, Херсонской, большей части Николаевской и Запорожской областей засуха никуда не делась, ситуация достаточно сложная, – сказала эксперт.

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Заморозки в конце марта – начале апреля негативно повлияли на рост плодовых деревьев – в частности, черешню и абрикосы. Но дожди заметно улучшат их урожай, говорит Адаменко.

Эксперт считает, что засухи последних лет вероятно будут повторяться в Украине в течение следующего десятилетия.

Сейчас формируется прообраз будущего климата. Погода будущего десятилетия будет напоминать засухи последних лет. Такие зимы, то есть их отсутствие, будут наблюдаться все чаще. Но это не значит, что нужно сажать только теплолюбивые культуры. А отказываться от озимой пшеницы Украине точно пока не стоит, – сказала Адаменко.

Какой будет погода в ближайшие дни?

По прогнозам Укргидрометцентра, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы.

Киев, север и центр Украины – грозы, температура воздуха днем ​​достигнет 17-19 градусов тепла

– грозы, температура воздуха днем ​​достигнет 17-19 градусов тепла Южные регионы (Одесса, Николаев и Херсон) – грозы, температура днем ​​– до плюс 20 градусов

(Одесса, Николаев и Херсон) – грозы, температура днем ​​– до плюс 20 градусов Запад Украины – небольшие дожди, температура поднимется до 17-18 градусов

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