Засуха в Украине: стало известно, сколько пострадало посевов

Из-за климатических изменений в 2020 году от засухи в Украине пострадало 10-15% всех посевов.

Такие данные обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ), сообщает AgroPolit. Это примерно 500 тысяч гектаров засеянных угодий. Для компенсации потерь понадобится сумма около 2,5 млрд гривен.

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В МЭРТ не считают ситуацию критической, но готовят предложения, как именно Кабинет министров Украины будет определять источники поступлений средств, предусмотренных для компенсаций пострадавшим аграриям. При этом перенаправить часть средств из 4 млрд гривен государственной поддержки, которая уже запланирована Кабмином, не будет возможности, потому что программы уже расписаны.

Однако правительство рассматривает вариант с внесением изменений в ст. 17 законопроекта №3295 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и усовершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Внесение соответствующих изменений в этот законопроект позволит найти необходимые 2,5 млрд гривен на компенсацию потерь агропредпринимателям, чьи урожаи пострадали от засухи.

О том, как в дальнейшем будет меняться климат в Украине, читайте в статье 24 канала "Ураганы, засуха и резкая смена температур: неутешительный прогноз климатологов".