Зеленский подписал закон о доступе к геокадастру

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

Закон № 554-ІХ, который парламент принял 13 апреля 2020 года, устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации, сообщает сайт Президента Украины.

Стоит знать! Удар по коррупции: в Украине изменились правила согласования земельных документов

Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций,

– подчеркнул Зеленский.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Что предусматривает Закон про геокадастр?

Создание и обеспечение функционирования в открытом доступе в интернете ряда таких государственных кадастров Украины:

государственный лесной кадастр;

государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда;

градостроительный кадастр государственного уровня;

кадастра месторождений и полезных ископаемых;

водный кадастр;

кадастр хранилищ радиоактивных отходов.

Подробнее! Законопроект о кадастрах с геоданными: что он предусматривает

Что такое геопространственные данные? Геопространственные данные – это информация о географическом положении и характеристике природных или построенных человеком объектов. Простыми словами на примере участка земли: кадастр геопространственных данных будет указывать на его расположение, площадь, форму собственности, возможные построенные на ней объекты и др.