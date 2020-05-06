Зеленский подписал закон о доступе к геокадастру
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".
Закон № 554-ІХ, который парламент принял 13 апреля 2020 года, устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации, сообщает сайт Президента Украины.
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Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций,
– подчеркнул Зеленский.
Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
Что предусматривает Закон про геокадастр?
Создание и обеспечение функционирования в открытом доступе в интернете ряда таких государственных кадастров Украины:
- государственный лесной кадастр;
- государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- градостроительный кадастр государственного уровня;
- кадастра месторождений и полезных ископаемых;
- водный кадастр;
- кадастр хранилищ радиоактивных отходов.
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Что такое геопространственные данные? Геопространственные данные – это информация о географическом положении и характеристике природных или построенных человеком объектов. Простыми словами на примере участка земли: кадастр геопространственных данных будет указывать на его расположение, площадь, форму собственности, возможные построенные на ней объекты и др.