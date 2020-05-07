Земельный налог 2020: как начисляется и уплачивается – простые объяснения ГНС

В Украине начинается процесс уплаты земельного налога для физических лиц. Государственная налоговая служба дала разъяснения, каким образом он начисляется и когда и как уплачивается.

Начисление физическим лицам сумм земельного налога производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые присылают (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога, сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

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Налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Физическими лицами в сельской и поселковой местности земельный налог может уплачиваться через кассы сельских/поселковых советов или советов объединенных территориальных общин по квитанции о приеме налоговых платежей.

В связи с приближением сроков направления (вручения) налогоплательщикам налоговых уведомлений-решений об уплате сумм налога, обращаем внимание, что плательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных относительно:

– размера площади земельного участка, находящегося в собственности и/или пользовании налогоплательщика;

– права на пользование льготой по уплате налога;

– размера ставки налога;

– начисленной суммы налога.

В случае выявления расхождений контролирующий орган по месту нахождения земельного участка проводит в течение 10 рабочих дней перерасчет суммы налога и направляет ему новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

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