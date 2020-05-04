Сертифікація насіння: Україна приєдналася до міжнародної схеми

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про міжнародну сертифікацію насіння.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №0029, поданий президентом Володимиром Зеленським, про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку.

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У пояснювальній записці зазначається, що проєкт закону врегулює питання про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка ОЕСР, призначених для міжнародної торгівлі.

Верховна Рада також схвалила у другому читанні законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних. Документ передбачає, що протягом року мають бути створені Державний лісовий кадастр; Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду та Містобудівний кадастр державного рівня. Разом з тим закон також передбачає функціонування у вільному доступі в мережі Інтернет ще цілої низки державних кадастрів України, зокрема, Кадастру родовищ і корисних копалин та Кадастру сховищ радіоактивних відходів.