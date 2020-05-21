Станемо внизу каналу! Українські фермери проти подачі води в Крим

Херсонські аграрії заявили, що блокуватимуть відкриття Північно-Кримського каналу в анексований Крим.

Днями Україну сколихнула обурлива новина – буцімто вже найближчим часом може бути відновлене постачання води в окупований Росією Крим. Для цього Північно-Кримський канал, який раніше постачав воду на півострів, але був закритий у 2014 році, планують "оживити".

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За чутками – це буде так!

Схема відновлення водопостачання в Крим:

Кабінет міністрів України видасть розпорядження про об'єднання Каховського магістрального каналу і Північно-Кримського каналу в єдине публічне акціонерне товариство "Води Таврії".

Для налагодження циркуляції води і поповнення каналів будуть відкриті всі ланцюги, у тому числі – "під шумок" буде розблоковано Північно-Кримський канал.

Верховна Рада України – з аргументом "у Криму також живуть українці" – законодавчо легітимізує відновлення подачі води в Крим.

Хай відповідають окупанти!

Поки у Києві думають і перевіряють інформацію, чи справді є такі плани, на Херсонщині ширяться радикальні настрої. У першу чергу – серед фермерів. І справа не лише в політиці.

Патріотично налаштовані українці, відразу попереджаю владу, стануть внизу каналу. І я буду стояти внизу каналу! І нехай вони спробують дати воду в Крим, – рішуче заявив тамтешній фермер і член громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України Ігор Брагінець у коментарі Крим.Реалії.

У 2014 році він був серед перших активістів, які власноруч будували дамбу на Північно-Кримському каналі. Таким чином, вони заблокували постачання води на півострів у знак протесту проти окупації.

Чому не можна відновлювати водопостачання?

Політично це не те що недоцільно, це дуже шкідливо для України, – каже Брагінець. – Окупанти мають нести повну, в тому числі – фінансову, відповідальність за окуповані землі. Вони кричали: ми обійдемося без вашої води! Обходьтеся, будь ласка.

Але справа не лише "політично-патріотична". Аграрії Херсонщини зараз відчувають шалену нестачу води для зрошення.

"Ми постійно риємо ями, дивимося на рівень води – для розуміння, що треба сіяти. Бо кожна культура вимагає свого рівня. Але води немає, там порох внизу", – каже Брагінець. Його землеволодіння, до речі, на 80% знаходиться на краплиному зрошенні каналу.

За твердженнями науковці, херсонський регіон переживає найбільшу за останні 130 років посуху.

Що каже влада України?

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков днями заявив, що "Україна може відновити постачання води до Криму лише після деокупації півострова".

Резніков додав, що зараз "ніхто нічого не збирається відновлювати, тим більше, що згідно з Женевською конвенцією окупанти зобов'язані забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення".

Але нагадаємо, що свого часу голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розмірковував, що він особисто за те, аби відновити подачу води в Крим – в обмін на відведення російських військ на Донбасі. Арахмія, щоправда, завбачливо підкреслив, що висловлює особисту точку зору. А пізніше депутат взагалі вибачився за свої слова.

А що в Криму?



Кримчани в черзі за привозною водою / Фото Getty

До 2014 року Україна через Північно-Кримський канал забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії постачання води було припинено. Тепер щороку півострів переживає серйозну водну кризу – особливо в літній період. Хоча російський глава Криму Сергій Аксьонов регулярно заявляє: води для всіх потреб кримчан вистачить. У критичній ситуації розпочнеться додатковий забір з трьох основних джерелах постачання – Аянського, Сімферопольського та Партизанського водосховища, де об’ємів начебто достатньо для безперебійного водопостачання Криму протягом 3,5 місяців (навіть за умови повної відсутності опадів).

Тим часом, незалежні кримські експерти свідчать, що вже в кінці червня-2020 проблема з питною водою може стати катастрофічною. Особливо постраждають Сімферополь, Феодосія і весь степовий Крим (Первомайський, Джанкойський, Сімферопольський, Красногвардійський, Нижньогорський, Кіровський, Роздольненський, Сакський і Чорноморський райони). Це майже 1 мільйон кримчан.

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Зараз основні водосховища Криму висихають, а свердловини показують підвищену мінералізацію, що робить воду непридатною для прямого споживання.

Аграрний аспект: різке зниження рівня води призведе до скорочення виробництва овочів, виникнуть великі проблеми з вирощування сої, критично постраждає тваринництво, а також виробництво товарного м'яса, риби і молочних продуктів.