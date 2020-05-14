Сучасний суперфуд: як фермер в домашніх умовах вирощує мікрозелень – поради

Наймодніша зелень мікрогрін – це маленькі паростки різних рослин, на яких є 2 – 3 листочки. Їх вживають до салатів та інших страв. Однак деяки люди не купляють мікрогрін, а вирощують одразу в себе в кімнаті. Як це зробити – читайте далі.

Фермер Дмитро Носов в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, як правильно обрати насіння для вирощування та чим корисний мікрогрін.

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Чоловік зазначив, що мікрогрін цікавий для людей своєю незвичністю, адже більшість звикли вживати листя cалату, кріп, руколу чи іншу зелень, а мікрогрін – щось нове.

Цікавий момент того, що такого ніколи у нашому житті не було. Більшість видів зелені, яку ми вживаємо – стало не цікавим і стереотипним,

– пояснив Носов.

Як фермер вирішив вирощувати мікрозелень

Носов розповів, що зацікавився мікрогріном у ресторані, коли побачив ставу, прикрашену ним.

Я запитав офіціанта, він сказав, що це мікрогрін. Далі – google в допомогу,

– сказав чоловік.

Він прочитав безліч інформації в інтернеті та вирішив, що вирощуватиме зелень вдома – у власній кімнаті. "З того, що було під рукою, залишки від ремонту вдома, а також дещо докупив у будівельному магазині і зробив собі невелику полицю, яка й стала моїм городом", – розповів фермер.

Зараз він та його сім'я щодня вживають мікрозелень, адже вона росте просто у їхній квартирі. Це, за словами Носова, дало змогу й зменшити кількість хліба, який вони споживають.



Паростки мікрогріну / Фото agroday

Як обрати насіння для мікрогріну

Носов зазначив, що мікрогрін проростає не від пучка, а від насіння, яке ми сіємо. "Вирощувати можна будь-які, за винятком бобових. До прикладу, фасолю не рекомендують. Я вирощую редиску, соняшник, горох, гірчицю, льон. Можна ще багато чого, але я вибрав ці і через зручність у вирощуванні, і через смак", – запевнив Носов.

Чоловік сказав, що насіння, яке продається у пакеті в магазині – не зовсім підходить.

Вони оброблені хімікатами від хвороб та шкідників, які є у ґрунті. Вся ця хімія потім потрапляє в росток,

– зауважив фермер.

Однак є спеціальна серія, де на пакуванні так і пише "мікрогрін" або "мікрозелень". Її можна використовувати. А найкраще насіння, за словами Носова, є у людей, які займаються городом. У них є насіння, яке вони залишають на наступний рік. Саме воно чудово підходить.



Мікрогріном прикрашають страви у ресторані / Фото FitCurves

Зберігання та користь від мікрогріну

За словами фермера, 3 – 4 дні вже зрізані паростки мікрогріну чудово зберігаються в холодильнику

У звичайних скляних тарілочках з кришкою, які є в кожної господині,

– сказав Носов.

Також він додав, що вирощування мікрогріну допомагає покращитись психологічному стану людини.

"Я почав вирощувати на початку карантину, коли була легка депресія. Коли спостерігав за паростками, як вони проростали, це надихало жити. Це було причиною вставати зранку і не лежати довго в ліжку, адже треба увімкнути лампу, налити води, можливо, дещо переставити місцями. Це давало стимул в житті, давало настрій", – підсумував Носов.



Мікрогрін варто зберігати у холодильнику / Фото Волинь Post