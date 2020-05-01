Ціна оренди землі в Україні зростатиме, – голова Держгеокадастру

Закон про про обіг землі стане поштовхом для зростання вартості оренди угідь, вважає голова Держгеокадастру Денис Башлик.

Про це він сказав в інтерв'ю AgroPolit.com після того, як закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Моя оцінка – попит на землю як зростав, так і буде зростати, – відзначив Башлик. – Як нам демонструє досвід, кожен рік оренда державних земель зростає, як мінімум на 15%. Чи стане ринок землі поштовхом для чергового зростання? Я думаю – так... Мій прогноз – ціна оренди державних земель буде зростати на 10-15% щороку. В грошовому еквіваленті – це 4-5 тисяч гривень за один гектар.

Голова Держгеокадастру також додав, що, в будь якому випадку, "варто зважати на питання світової економічної кризи, яка сьогодні існує, адже це впливає на кількість та можливості інвесторів".

За підрахунками Держгеокадастру, в 2019 року середня вартість річної оренди 1 га державної сільгоспземлі в Україні становила 3431 гривень. Найвища ціна зафіксована у Хмельницькій області (7 781 грн), найнижча – у Херсонській (1402).



Вартість оренди 1 га державної с/з / Інфографіка

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10 28 квітня. Ухвалення законопроєкту було однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. Раніше цей законопроєкт на позачерговому засіданні 31 березня ухвалила Верховна Рада. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Заборонено продавати землі юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

За законом, землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності під продаж не потраплять.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах упродовж 2 років.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу