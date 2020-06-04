Несприятливі погодні умови і карантинні обмеження "посприяли" тому, що на початку червня в магазинах і на ринках суттєво зросли ціни на ягоди і фрукти – до історичних максимумів.

Найбільший злет продемонструвала полуниця – гуртові ціни піднялися в середньому в 2,6 раза, повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА). А ціни в роздріб у деяких містах України зросли навіть утричі. Головна причина – кілька хвиль заморозків і похмура погода у травні. Тому пропозиція полуниці значно знизилася порівняно з показником за аналогічний період минулого року, а ціни, відповідно, стрімко підскочили.

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Зниження врожаю та висока ціна на полуниці негативно вплинуть і на експорт з України цієї замороженої ягоди.

Пропозиція сировини для заморозки цього річ, ймовірно, знизиться, – каже директорка з розвитку УПОА Катерина Звєрєва. – Також, за нашими даними, "заморозчики" будуть обережніше підходити до ціноутворення на свіжу полуницю, оскільки на ринку зараз достатньо пропозицій продукції-2019. Та ще й Марокко та Єгипет продають зараз за низькими цінами залишки замороженої ягоди.

Черешня: мало і дорого

Серйозне подорожчання (хоч не таке різке, як полуниці) продемонструвала черешня. Тут теж спрацював фактор погоди – велика частина врожаю загинула через заморозки, а пізніше "свою справу" зробили ще й рясні дощі. Тому черешні тепер і гуртовому продажу, і в роздріб дуже мало.

Яблуко: стабільно високо

Інша ситуація з яблуками, ціни на які були високими протягом усього сезону через значне зниження виробництва в 2019 році. Запаси вітчизняного яблука в Україні практично розпродані, і до споживачів надходять переважно імпортні фрукти. Ціни на такі яблука високі. До того ж свою негативну роль для постачання відіграють карантинні обмеження.

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Банан – найдоступніший

Помітно, хоча й не так разюче зросли ціни на деякі інші популярні ягоди і фрукту.

На скільки зросли ціни за рік?

Апельсин – на 40%

Груша – на 30-35%

Лимон – на 25%

Лише ціни на банан фактично залишилися без змін – здорожчання лише 2-4%. Таким чином, цей екзотичний плід являється нині одним із найдоступніших.

Вже найближчим часом на ринку має з’явитися рання лохина з південних областей України. Ця ягіда теж постраждала від заморозків, але суттєве збільшення її площ цьогоріч, за прогнозами УПОА, повинне компенсувати зниження врожайності, й загальна пропозиція може навіть зрости. Тож цілком можливо, що лохина виявиться єдиною ягодою в Україні, ціна на яку в нинішньому сезоні буде нижчою, ніж роком раніше.

А як, тим часом, змінилася в Україні ціна на продукти? Про це читайте в огляді 24 каналу "Чутлива" гречка та інші: названо продукти, які навесні подорожчали і подешевшали найбільше".