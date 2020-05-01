У селян настрій пригнічений, – прогноз експерта на урожай-2020

В Україні цьогоріч буде зібрано помітно менший урожай більшості сільськогосподарських культур. І це може призвести до продуктової кризи.

Так вважає голова Спілки українського селянства Іван Томич.

У селян настрій пригнічений. На початку лютого я говорив, що гарантую: ми зберемо пшениці від 10% менше, – відзначив Томич в інтерв’ю Голосу. – Зараз я кажу: пшениці ми зберемо мінімум на 25% менше. Бо ситуація з пшеницею та ріпаком дуже проблематична. У південних областях вона загрозлива. Все залежатиме від дощів у травні. На півдні України погода серйозно вплине і на озимий клин...

Експерт важає, що нинішня ситуація психологічно тисне на аграріїв. "Бачити, як пропадає закладений минулого року заділ, як сохне рослина… Для хлібороба це найбільший моральний і психологічний удар", – каже Томич.

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Голова Спілки українського селянства також песимістично оцінює перспективи ярових культур.

Тут нічого хорошого теж не бачу. Маю на увазі – ячмінь, сою, соняшник, кукурудзу... Десь сходить, десь ні... Вологи мало. Перспектив і надій – дуже мало, – сумно говорить Томич. – В цілому, сьогодні важка ситуація у більшості аграріїв. Та й взагалі у людей, які безпосередньо проживають у сільській місцевості й займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції. Спад цьогоріч буде дуже істотним. Тільки б він не переріс у продуктову кризу…

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