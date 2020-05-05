Удар по корупції: в Україні змінилися правила погодження земельних документів

В Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів №208 про екстериторіальність погодження проектів землеустрою.

З 1 травня 2020 року погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру України відбуватиметься за принципом екстериторіальності. Це стало можливим після того, як набула чинності постанова Кабміну №208 від 3 березня 2020 року.

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Документація на погодження подаватиметься лише в електронній формі та через особистий кабінет, повідомляє agronews.ua з посиланням на Урядовий портал. Таким чином, зменшаться часові затрати розробників та буде забезпечено комфортні умови надання адміністративних послуг. Висновок про розгляд документації із землеустрою надсилатиметься розробнику на електронну пошту, скріплюватиметься лише електронний цифровий підпис (ЕЦП) та міститиме QR-код. Отже, необхідність додаткових печаток, штампів, звернень до територіальних органів зникає, пише Урядовий портал, а тому зникне і точка перетину замовника та чиновника.

У Кабміні вважають, що "завдяки цій постанові знизиться кількість корупційних проявів та буде забезпечено прозорість дій під час погодження документації".

Ми свідомо усуваємо зв’язок, навіть територіальний, між замовником послуги та чиновником, щоб у останніх не було спокуси "більш лояльно" ставитися до окремих проектів, або завертати проекти під надуманими причинами, вимагаючи винагороду, – пояснив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

Чиновник додав, що впродовж чотирьох років, які функціонує екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, він зарекомендував себе як потужний антикорупційний запобіжник. Тож його розширення на інші види землевпорядної документації було цілком логічним.

Башлик також вважає, що ухвалення Закону про обіг землі стане поштовхом для зростання вартості оренди угідь. Прогноз голови Держгеокадастру: ціна оренди державних земель зростатиме на 10-15% щороку.

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