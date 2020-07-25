Україна цьогоріч стрімко збільшила імпорт овочів. Навіть у розпал сезону українці змушені купляти закордонні помідори й огірки.

В перші п’ять місяців 2020 року Україна імпортувала 10,3 тисяч тонн огірків загальною вартістю 9,9 мільйона доларів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період-2019 – на 47% в обсязі та на 82% за вартістю. Торік Україна завезла 7 тисяч огірків (на 5,5 мільйона доларів).

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Схожа ситуація і з імпортом помідорів. Цьогоріч за січень-травень Україна завезла 54,9 тисяч тонн цих овочів (на 51,8 мільйона доларів), що також значно більше, ніж за такий же період-2019 – на 16% в обсязі і на 68% за вартістю, повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА).

Основні країни-імпортери – Туреччина і Польща. А огірки до нас прибували ще й з Білорусі.

Чому Україна імпортує овочі?

Головний фактор: низькі врожаї, спричинені несприятливми погодними умовами в другій половині весни.

Прохолода та проливні дощі в квітні-травні затримали дозрівання овочів у теплицях, відповідно пропозиція вітчизняної продукції на ринку була обмеженою, а ціни залишалися на високому рівні. Цей факт стимулював імпортерів продовжити закупівлю овочів з Туреччини, Польщі, Нідерландів та інших країн, – пояснила директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

Негативна тенденція

Експерти УПОА також відзначають, що частка імпортних овочів на ринку України збільшується вже кілька років поспіль – навіть у розпал сезону.

Минулого року – через неврожай томатів в Україні – роздрібні мережі, аби уникнути дефіциту, активно закуповували продукцію з Туреччини. Цього сезону подібні "перекоси" не тільки збереглися, але й посилилися. Так, наприклад, Україна вперше за свою історію імпортувала огірок в липні, – зазначає виконавчий директор УПОА Семен Крамаренко.

Загалом, тенденція збільшення обсягів імпорту помідорів та огірків в Україну простежується вже протягом останніх п’яти років. В той же час, експорт цих же овочів знижується.

Сумні цифри:

у 2019 році Україна експортувала 8,6 тисяч тонн помідорів – найменше за останні 5 років

3,8 тисяч тонн огірків – найменше за останні 3 роки

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