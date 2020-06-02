Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднарь і посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький домовилися укласти нову угоду щодо сезонних трудових мігрантів.

Василь Боднарь і Бартош Ціхоцький провели зустріч, на якій домовилися про спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами двох країн, повідомляє МЗС України.

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Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна і Польща будуть працювати над поновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами, – йдеться в повідомленні.

Хто може їхати у Польщу?

Україна і Польща протягом травня тричі розширювали перелік категорій осіб, яким дозволено перетин кордону, незважаючи на карантинні обмеження. На сьогодні дозвільний список виглядає так:

громадяни Польщі

іноземці, які перебувають у шлюбі або діти (під опікою) громадян Польщі

особи, які мають карту поляка

особи з дипломатичним рангом і члени їх сімей

іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі

іноземці, мають право працювати на території Польщі

особи, які здійснюють вантажні перевезення

водії, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;

учні та студенти, які здобувають освіту у Польщі

громадяни держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжя і діти, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону).

Зелене світло сезонним працівникам

Для українських заробітчан найважливіший дозвіл від влади Польщі – спрощене отримання робочих віз та скасування 14-денного карантину після приїзду до країни. Щоправда, таку преференцію мають лише сезонні працівники у сфері сільського господарства і садівницьких робіт, а також водії, що працють на міжнародних перевезеннях.

Яка ситуація в інших країнах?

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