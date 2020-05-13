Україна – серед аграрних лідерів світу: що йде на експорт найкраще

У рейтингу експортерів сільськогосподарської продукції Україна впевнено утримує провідні позиції у світі та посідає високе третє місце серед постачальників агропродукції до країн ЄС.

Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький, пише УНН.

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Високі місця України

Так, в 2019 році Україна втримала перше місце за обсягами експорту соняшникової олії, стала другою по ячменю, ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту і третьою у постачанні лущених волоських горіхів, сушеного гороху та концентрату яблучного соку.

Високе четверте місце Україна має в рейтингу експортерів кукурудзи, меду та пшениці; п’яте місце – по пшеничному борошну та волоським горіхам. Україна також закріпилася в першій світовій десятці з експорту сушених яєчних білків, коріандру, сої, кукурудзяного крохмалю, соєвої олії, м’яса птиці, ріпакової олії з низьким вмістом ерукової кислоти (канола), консервованих томатів і кукурудзяної олії.

За результатами 2019 року Україна посіла третє місце серед імпортерів агропродовольчої продукції до країн – членів Європейського Союзу, здійснивши поставки на суму 7,4 мільярдів євро, – акцентував увагу Духницький.

Тільки не гальмувати!

Експерт також вважає, що Україна почала 2020 рік краще, ніж 2019-й. Але карантинні заходи і економічна криза можуть серйозно загальмувати імпортно-експортні операції.

Україна для стабілізації власного експорту у 2020 році має якомога швидше налагодити поставки на азійський та європейський ринки, – резюмував Духницький.

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