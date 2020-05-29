Україна встановила світовий земельний антирекорд

Розораність українських земель є найбільшою у світі, що негативно впливає на сільське господарство і довкілля.

На сьогодні розораність земель в Україні досягла 56% території всієї країни і наближається до 80% сільськогосподарських угідь. Це найбільший показник усвіті. Такі дані навів аграрний експерт Михайло Апостол, пише agronews.ua.

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Через високий рівень розораності відбувається деградація земель, каже фахівець. Причому Україні відновити нульовий рівень деградації вже не вдасться.

Для відтворення 1 сантиметру родючого ґрунту в природніх умовах потрібно 300-400 років, – відзначає Апостол.

Розораність – стан землі, який веде до ерозії. Супроводжується втратою гумусу, фосфору і мікроелементів, а також ущільненням і ускладненням структури грунтового покриву.

Розораність і пилові бурі

Ще одна небезпека: велика розораність провокує пилові бурі, каже Апостол. Вітер, у такому випадку, легко зриває верхній родючий шар ґрунту і переносить його на сотні і навіть тисячі кілометрів. Експерт зауважив, що лише рослинний шар зможе зберегти вологу і захистити безцінні українські чорноземи від перетворення на пустелю.

Апостол переконаний, що основне завдання, яке мають першочергово почати вирішувати суспільство і влада, – не допустити подальшого погіршення родючості землі. Бо родючість – головний чинник, який впливає на ціну угіддя.

Список найбільш розораних країн світу

(відсотки загальної території)

Україна – 56,1 Молдова – 53,7 Польща – 35,7 Німеччина – 34 Франція – 33,5 Нідерланди – 31 Білорусь – 27,9 Великобританія – 25,8 США – 16,9 Австрія – 16,4

Але Україна має не лише негативні, а й позитивні досягнення: Українські аграрії побили експортний рекорд.