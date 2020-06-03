Кабмін України схвалив проект указу президента про встановлення в Україні Дня фермера.

З червня Кабінет міністрів на своєму засіданні "схвалив проект указу президента про встановлення в Україні свята – Дня фермера, який буде щорічно відзначатися 19 червня", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Чому саме 19 червня?

У пояснювальній записці Кабміну вказано, що цього дня в 2003 році був ухвалений Закон про фермерське господарство.

Таким чином, українські аграрії отримали ще одне свято в доповнення до професійного Дня працівника сільського господарства, який з 1993 року відзначається щорічно у третю неділю листопада.

Хто такі фермери?

Це категорія підприємців у сільському господарстві – орендарі або власники землі, які ведуть свій бізнес сім'єю чи використовуючи найману робочу силу. Фермери займаються виробництвом, переробкою і реалізацію сільгосппродукції. До фермерського господарства можуть входити члени сім'ї та інші громадяни, які спільно працюють. Головою господарства обирають одного з його членів, який представляє інтереси господарства у відносинах з іншими бізнес-структурами, громадянами або держорганами.

Скільки в Україні фермерів?

У документі-поясненні Кабміну зазначається, що зараз в Україні зареєстровано 47 тисяч суб'єктів за організаційно-правовою формою "фермерське господарство". Це 62% від загальної кількості суб'єктів, зайнятих в аграрній галузі.

Зараз українські фермери мають чимало проблем, і їхня кількість до кінця 2020 року може критично скоротитися. Чому? Читайте у статті 24 каналу "Фермери в Україні зникають як клас".