Урожай-2020: як зберемо і за скільки продамо – найважливіші агроновини тижня
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Нинішній аграрний сезон – найскладніший за останні роки. Чому так трапилося? Що буде з урожаєм? Читайте в огляді Агро24 (25-31 травня).
Прогнози аграрних експертів загалом тішать – цьогоріч, незважаючи на складні погодні умови, врожай зернових, ранніх ягід і фруктів буде хорошим.
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Але, звісно, без проблем не обійшлося. Судіть самі:
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30 квітня