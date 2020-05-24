Урожай фруктів-2020: що загинуло і які будуть ціни

Україна цьогоріч збере низький урожай ранніх фруктів. Зате з пізніми ситуація значно краща.

Так заявила начальник відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Татяна Адаменко в коментарі ГолосUA. "Територія країни велика, і всюди ситуація різна, – каже вона. – Тому прорахувати втрати у всіх областях неможливо. Але в загальному: заморозки були тривалими і вдарили по раннім сортам. Можна сказати, що в цьому році Україна залишиться без врожаю абрикос, персиків і слив…"

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Метеоролог уточнює, що, в першу чергу, сильно постраждали південні регіони, де масове цвітіння було саме в період заморозків, в північних же областях "ще щось збереглося". І як резюме:

Будемо очікувати імпортні фрукти. Вітчизняних кісточкових буде мало, і коштуватимуть вони дуже дорого.

В той же час, Адаменко заспокоїла щодо яблук і груш. "Ці дерева цвітуть пізніше, тому в меншій мірі схильні до заморозків, – сказала вона. – Тому яблуні і груші не постраждали. Заморозки вдарили тільки по раннім сортам груш..."

Який вродить урожай яблук?

Аграрні експерти погоджуються з метеорологом і також заявляють, що від весняних заморозків яблука критично не постраждали. Тому українські виробники цих фруктів зберуть нині більший урожай яблук, ніж в 2019 році, вважає керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Олександр Хорєв.

У 2020-му збиральні площі залишилися на рівні минулого року. Додатково вступають у плодоношення і нові сади, які активно закладалися 3-5 років тому. Отже збір врожаю яблук має всі шанси вирости, – відзначає фахівець.

На хороший врожай розраховує і Василь Кузь, експорт-менеджер фермерського господарства "Гадз", яке займається вирощуванням яблук у садах на загальній площі 600 гектарів.

Цієї весни близько 25% наших дерев постраждали від заморозків, – каже Кузь. – Проте обсяги врожаю ми плануємо зібрати на рівні торішніх – дуже сподіваємося, що більше не буде "сюрпризів" погоди, в першу чергу, граду.

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Що буде з ціною на яблука?

З початку року в Україні ціна на яблука зросла в 1,5-2 рази. Але коли почнеться збір нового урожаю, віртість фруктів суттєво впаде. Крім того, є велика залежність від карантинної ситуації. Якщо в українських виробників виникнуть проблеми з експортом яблук, то вони почнуть продавати продукцію на внутрішньому ринку. Тоді ціни зменшаться ще більше.

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