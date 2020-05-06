Урожай-2020 в Україні: експерт прогнозує суттєві втрати

Українські аграрії через несприятливі погодні умови на початку весни можуть недобрати у 2020 році до 25% врожаю.

Такий прогноз озвучив кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту сільського господарства Степу НААН України Ігор Семеняк, повідомляє пресслужба НААН.

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Науковець зазначає, що поточний сезон є нетиповим – особливо для озимих культур, оскільки метеорологічної зими цьогоріч практично не було.

Дуже сильно постраждали ріпаки, що були недорозвинені в осінній період або перерощі, певною мірою постраждали ячмінь і озимі, – коментує Семеняк. – Посіяному дуже рано ярому ячменю завдано певної шкоди, але не смертельної, хоч посіви і пригнічені. Окремі сорти озимої пшениці не вітчизняної селекції не виховані в наших умовах – теж зараз не в найкращому стані. Проте більшість сортів, а це відсотків на 90 сорти вітчизняної селекції, витримали ці несприятливі умови. Але ми прогнозуємо, що заморозки навесні призвели до пізнього відновлення вегетації, рослини зменшили інтенсивність росту і розвитку, відповідно недобір врожаю може сягати 15-25%.

На полігоні Інституту сільського господарства Степу НААН України щорічно випробовують понад 500 сортів і гібридів 14-ти культур.

"Зараз, наприклад, досить добре видно, як розвиваються озимі. На жаль, для тих, хто полюбляє іноземну селекцію, ми спостерігаємо, що ці рослини не витримують такі умови", – зауважив Семеняк.

КОМЕНТАР ДО ТЕМИ

- На початку лютого я говорив, що гарантую: ми зберемо пшениці від 10% менше, – каже голова Спілки українського селянства Іван Томич. – Зараз я кажу: пшениці ми зберемо мінімум на 25% менше. Бо ситуація з пшеницею та ріпаком дуже проблематична. У південних областях вона загрозлива. Все залежатиме від дощів у травні. На півдні України погода серйозно вплине і на озимий клин…

До теми: Посуха і дощі в Україні: як погода вплине на урожай-2020