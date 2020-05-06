Уряд відзвітувався про запаси пшениці в Україні

Запаси пшениці в Україні зараз удвічі більші, ніж були у минулому році, запевняє міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

На даний момент запаси пшениці є вдвічі (або десь на 1-1,5 мільйони тонн) більшими від того рівня, який був минулого року, – цитує урядовця Укрінформ.

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Петрашко уточнив, що вже у липні в Україні з’явиться зерно нового врожаю, і можна буде детальніше проаналізувати ситуацію і збалансовано ухвалювати рішення щодо продовольчої безпеки.

У нас продовольча безпека буде важливим питанням і в наступному році. І ми приймемо конструктивне рішення, яким чином збалансувати ситуацію у 2020/2021 маркетинговому році. Ми домовимося з виробниками та трейдерами щодо продажу зерна. Можливо, будем моніторити ситуацію у квартальному режимі, щоб вони могли експортувати, – наголосив міністр.

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В той же час, каже Петрашко, ще триває дискусія з бізнесменами щодо експорту кукурудзи.

На даний момент ми не приймаємо якихось обмежувальних заходів, але знаходимося у постійному діалозі. Не буде ніяких дефіциту ні хліба, ні кормів для худоби. У той же час буде збережений цивілізований підхід до експорту, – підкреслив урядовець.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

- На початку лютого я говорив, що гарантую: ми зберемо пшениці від 10% менше, – ділиться прогнозами голова Спілки українського селянства Іван Томич. – Зараз я кажу: пшениці ми зберемо мінімум на 25% менше. Бо ситуація з пшеницею та ріпаком дуже проблематична. У південних областях вона загрозлива. Все залежатиме від дощів у травні. На півдні України погода серйозно вплине і на озимий клин…

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