Полуниця в Україні цьогоріч "кусається" – протягом весни вона була дорожчою у 2-3 рази, ніж в аналогічний період минулого року. Й ось несподівано ціна різко змінилася.

Цього тижня на ринках і в супермаркетах України ціна на полуницю стрімко "обвалилася". У деяких регіонах – майже вдвічі: від 90 до 45-50 гривень. Причому зараз у продажу вже повністю домінує вітчизняний продукт.

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Ціна на полуницю на ринках України

(гривні за кілогам)

Південь – від 55

Схід – 35-45

Київ – 40-50

Захід – 25-35

Північ – 25-35

Чому подешевшала полуниця?

Минулими вихідними солодку ягоду почали активно збирати в північних і західних регіонах України. Полуниці на ринку стало дуже багато, що й "збило" високу ціну, кажуть експерти аналітичної платформи EastFruit.

Порівняно дорогою ягода залишаєтья лише в південних регіонах України, де її плантації були знищені – спочатку заморозками на початку весни, потім потужними дощами у квітні. Але й там, на думку експертів, ціна вже незабаром впаде – завдяки поставкам з урожайних регіонів.

"Дно" пробито!

Загалом метаморфози з ціною полуниці відбуваються дуже несподівані. Ще три дні тому ціна коливалася у межах 60-90 гривень за кілограм. А зранку, 18 червня, сайт Аgronews.ua цитував слова керівника департаменту "Маркетинг-Аналітика" провідного в Україні оптового ринку "Шувар" Тетяни Гетьман:

Як тільки холодає, то ягоди дорожчають. Цього року ціни високі як для цього періоду. По суті вже пік сезону – і одночасно цінове "дно".

"Дном", нижче якого фермери продавати ягоду вже не будуть, називалися оптові 50 гривень за кілограм. Але тепер полуниці продаються на ринку в роздріб за ще нижчою ціною. І експерти кажуть, що це ще не нижня межа.

Здешевшення полуниці – фактор, звісно, приємний. Але загалом ціни на продукти в Україні дуже високі – і порівняно з минулим сезоном, і в порівнянні з сусідніми країними. Про це читайте в статті 24 каналу "Які продукти найбільше подорожчали: інфографіка".