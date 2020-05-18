Вето Зеленського, втрачені паї і прогнози на урожай-2020: найважливіші агроновини тижня

Чому президент України збирається ветувати скандальний закон? Які проблеми в українських і польських аграріїв? Чи буде компенсація за втрачений урожай? Відповіді на ці питання Агро24 шукав минулого тижня (11-17 травня).

Вето президента

Уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко зробив гучну заяву: Володимир Зеленський збирається накласти вето на податковий закон №1210. У цьому документі, за який ще у січні проголосувала Верховна Рада, багато суперечливих норм і положень, зокрема, так звані "соєві правки".

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Детальніше про ситуацію з законом і про "соєві правки" читайте в матеріалі "Зеленський хоче ветувати скандальний закон".

Демарш депутатів

Депутати різних фракцій Верховної Ради не полишають надії відмінити закон про ринок землі.

До Конституційного суду надійшло вже друге подання про неконституційність закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року". Підписали його 53 народних обранці (в основному, від ОПЗЖ) на чолі з Віктором Медвечуком. Нагадаємо, що перше подання до КС щодо закону про ринок землі зробили Юлії Тимошенко і компанія.

Що буде далі? Читайте тут "Медведчук і компанія хочуть "добити" закон про ринок землі".

Кабмін виділив і звільнив

Своє слово сказав на тижні і Кабмін України, який розширив перелік підприємців аграрно-промислового комплексу, які зможуть отримати компенсацію за кредити. Для цього з бюджету буде виділено 1,2 мільярда гривень.

Крім того, Уряд прийняв важливе кадрове рішення – звільнив Івана Баришева від виконання обов'язків голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

В українців проблеми з землею, а в поляків – з відсутністю українців

Одним з головних новинарів тижня став голова Держгеокадастру України Денис Башлик. Він зробив одразу кілька серйозних заяв, зокрема, про те, що пів мільйона українців померли, і їхні паї забрала держава, а також про неправдивість статистичних даних щодо наявності 10,2 мільйона гектарів державних земель.

Також варто звернути увагу на коментар глави Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі Анджей Гайовнічек. Він зізнався, що польський аграрний бізнес критично залежить від трудових мігрантів з України, і якщо вони не приїдуть – буде катастрофа.

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Біди аграріїв

На початку тижня Кабмін України пом'якшив карантинні обмеження і дозволив відкривати продовольчі ринки. Тим не менше, фермери продовжують нести збитки. Чому так відбувається? Читайте в статті "Ринки запрацювали, але збитки фермерів ростуть: як це вплине на ціну продуктів".

Але не лише це турбує нині українських аграріїв. Серйозною проблемою стали погані погодні умови, через які можуть статися великі втрати в урожаї-2020. Наклалися багато факторів – малосніжна зима, заморозки на початку весни, а потім посуха. Особливо дісталося південним регіонам України. Зокрема, голова Одеської ОДА Максим Куций заявив, що через найсильнішу посуху за останні 70 років область може втратити пів 50% усіх посівів.

А голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Одеської області Володимир Варбанець робить ще жахливіші прогнози.

Кабмін України вже планує виплачувати компенсації за втрачений урожай. Про які суми йде мова і як аграрії можуть отримати гроші – читайте тут.