Державна служба статистики оприлюднила витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2020 року.

За даними Держстату, витрати на виробництво продукції сільського господарства на початку року скоротилися на 7% у порівнянні з аналогічним періодом-2019. Зокрема, витрати на продукцію рослинного походження зменшилася на 8,4%, на тваринництво – на 5,4%, на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, – на 11,3%.

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Яким є обсяг інвестицій?

Ще серйозніші втрати України в обсязі інвестицій в аграрний сектор – на 35% менше, ніж у січні-березні-2019. Це один з найбільших спадів капіталовкладень за останні 5 років після початку війни на сході України і тимчасової втрати територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей, повідомляє УНІАН з посланням на Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

Найбільше зниження обсягів інвестицій в агропромисловій сфері зафіксовано у лісовому господарстві та лісозаготівлі. Тут у порівнянні з першим кварталом-2019 капіталовкладення зменшилися на 67,1% – до 33,5 мільйонів гривень.

Таку динаміку можна було б пов'язати з карантинними обмеженнями, які запроваджено через епідемію коронавірусу. Однак спад інвестиційного забезпечення стався ще раніше – у 2019 році. Він є наслідком непослідовної та недосконалої інвестиційної політики держави в аграрній сфері, у якій переважає принцип залишкового виділення бюджетних коштів на інвестиції в сільському господарстві, – каже завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Інституту аграрної економіки Олександр Захарчук.

Експерт назвав інші важливі дані Держстату: загальні капітальні інвестиції в економіку України у січні-березні-2020 становили лише 76,9 мільярда гривень, що одразу на 29% менше показника за відповідний період минулого року (108,3 мільярда гривень).

В той же час, Кабмін України повністю зберіг суму державної підтримки аграріїв на 2020 рік після внесення змін до бюджету, необхідних для боротьби з поширенням коронавірусу. Це 4 мільярда гривень, які підуть на тваринництво, фермерство, садівництво, компенсації вартості сільгосптехніки та компенсації відсотків за кредитами.

Проте на сьогоднішній день "Аграрії ще не можуть отримати компенсації за загиблий урожай".