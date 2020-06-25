Ягідний сезон під загрозою: що вплинуло на неврожай в Україні та на які ціни сподіватися
Ягідний сезон під загрозою – про це почали говорити українські фермери. За їх словами, погодні умови якщо не знищили повністю, то суттєво вплинули на врожай.
Чи вистачить ягід на продаж, чи лишиться лише самим фермерам – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Дефіцит і гірша якість
За словами експертів, через підірваний сезон деяких ягід все літо буде мало, а на смак будуть не дуже солодкі. Наприклад, фермер Микола з Львівщини розповів, що полуниці не тільки дефіцит, у неї ще й неправильна форма.
На це вплинула низка причин:
- неповноцінне запилення,
- холодна весна.
"Запилення бджолами – неповноцінне, тому і зовнішній вигляд неправильний. На нашій ділянці через мороз ми втратили приблизно 40-50 % – тобто половину урожаю", – пояснив фермер.
Окрім того, що врожай скоротився, у ягід – неправильна форма / Скриншот
Ціни
На базарах Києва продавці підтверджують, що врожай цього року постраждав по всій країні. Тому, сезонних ягід небагато, і деякі – вже останні.
- За кілограм полуниці з ферми просять 40 – 50 гривень.
- На прилавках є і черешня – теж небагато, по 80 гривень за кілограм. За словами продавця, було надто багато пустоцвітів через мороз.
- Спеціалізовані сорти ягід – гігант, фріго, дамський пальчик – ще точно будуть на прилавках до осені. Проте їх ціна буде вища – до 80 – 90 гривень за кілограм.
І якщо в магазинах ціни стабільні і вищі через те, що ягоди – імпортні або тепличні, то на базарах діють місцеві правила. Якщо зараз деякі види дешевшають через конкуренцію, з серпня і на початку осені – ціна буде найвища.
"Черешня – буде висока ціна, тому що її недостатня кількість. Навіть друга хвиля черешні не перекриє перших сортів. Малини буде більше, ніж в минулому році, але буде менша її цукристість", – пояснив президент Асоціації фермерів Микола Стрижак.
Ближче до осені ціни стануть вищими / Скриншот