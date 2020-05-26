Як на ціну продуктів вплинуло державне регулювання, – відповідь НБУ

Запроваджене Кабміном України регулювання цін на ряд продуктів харчування дало позитивні результати.

Про це повідомляє Національний банк України у своєму традиційному тижневому звіті. "Зміна цін на продукти харчування, щодо яких запроваджено державний моніторинг, була незначною та різноспрямованою", – запевняє НБУ.

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Протягом останнього тижня, за даними Нацбанку, дещо подорожчали крупи, яловичина та фрукти. Це сталося через певне скорочення пропозицій. Але загалом протягом квітня-травня вартість продуктів, на які держава регулює ціни, не зростала більш як на 3% за тиждень. А ціни на кілька товарів навіть знижувалася, відзначає НБУ.

Що таке державне регулювання цін?

На час дії карантину Кабмін України запровадив державне регулювання цін на деякі продукти харчування і медичні товари.

Згідно постанови КМУ, ритейлери зобов’язані заздалегідь декларувати зростання роздрібних цін для визначеного переліку – це 10 продуктових товарів, 20 засобів індивідуального захисту, 7 лікарських засобів та 11 видів антисептиків.

Як змінилися ціни з початку року?

У перші чотири місяці-2020 велика група продуктів харчування стабільно дорожчала. Як наслідок, за даними Держстату, порівняно з минулим роком суттєво виросла ціна, зокрема, на цибулю (на 105,1%!), гречану крупу (27,5%) і яблука (18%).

В той же час, деякі продукти протягом січня-квітня дещо подешевшали. Наприклад, яйця (на 22,4%), курячі філе (13,3%) і тушки (12%).

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів?

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко запевняє, що "продовольчій безпеці країни нічого не загрожує". Зараз дефіциту продовольства нема, ціни нормалізуються, а виробники продуктів мають підтримку від держави – саме ці фактори, на думку чиновника, свідчать, що продуктовий дефіцит Україні не загрожує.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Продовольча криза-2020: що чекає світ і Україну?