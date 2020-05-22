Яким буде урожай-2020: негативний і позитивний прогнози від Мінекономрозвитку

В Україні завершується весняна посівна 2020 року. Вже є перші прогнози на урожай зернових.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко повідомив, що цього річ Україна, за розрахунками відомства, збере 65-68 мільйонів тонн зерна. Це приблизно на 10% менше за показник урожаю-2019. Головна причина "недобору" – несприятливі погодні умови: малосніжна зима і весняна посуха. Особливо постраждали південні регіони України – Одеська, Херсонська і Миколаївська області.

Зверніть увагу! Чому молода українська картопля дорожча, ніж закордонна: несподівані пояснення

В той же час, Петрашко дав і позитивний прогноз: в цілому по Україні "ситуація з посівами стабільна і нормальна". А тому, акцентував увагу міністр, "продовольчій безпеці країни нічого не загрожує".

Що кажуть експерти?

Ще на початку травня аграрні експерти робили зовсім невтішні прогнози – буцімто, через посуху втрати на зернових можуть бути до 25%. Зокрема, такі цифри озвучували директор Інституту сільського господарства Степу НААН України Ігор Семеняк і голова Спілки українського селянства Іван Томич. Але рясні дощі фактично врятували посіви на більшості території України. Окрім південних областей, як уже зазначалося вище.

Яка ситуація на Одещині?

Регіон пережив найсильнішу за останні 70 років посуху. Як заявив голова Одеської ОДА Максим Куций, втрати, наприклад, озимих можуть сягнути понад 50% усіх посівів.

Якщо у 2019 році ми зібрали 3,7 мільйона тонн урожаю, то цього року ледве зможемо вийти на 1,2 мільйона тонн, – каже Куций.

За даними одеських аграріїв, в окремих районах знищено взагалі до 80% урожаю. І зараз фермери оформляють спецдокументи на списання посівів. Вони будуть необхідні у тому випадку, якщо держава почне виплачувати компенсації.

Це важливо! Гроші будуть: Кабмін компенсує збитки аграріям України

Чи будуть компенсації?

Кабінет міністрів України запланував компенсації для аграріїв, які втратили врожай озимих чи ярих зернових культур через несприятливі погодні умови. Сума виплат – 4,5-5 тисяч гривень за гектар.

Щоб отримати компенсацію, підприємець має:

підтвердити свій статус;

надати статистику площ;

представити підтвердження від Гідрометцентру про форс-мажорні погодні обставини;

надати актування земель від комісії на рівні місцевих адміністрацій.

В Уряді вже назвали збитки через природні умови форс-мажором. Отже аграрії мають право на виплати.

Детальніше про компенсації читайте тут "5 тисяч гривень за гектар: як Уряд планує рятувати аграріїв".