Якщо не продамо, доведеться викинути на сміття, – Шмигаль про зерно

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має достатній запас пшениці і не повинна обмежувати її експорт.

У нас достатня кількість пшениці, є шестимісячний запас до нового врожаю, – цитує Шмигаля Інтерфакс-Україна. – Ми працюємо з фермерами й агрокомпаніями, здійснюємо аналіз щодо експорту продовольства. Якщо ми не виконаємо експорт у тих обсягах, в яких повинні за шестимісячних запасів, ми отримаємо зерно, яке нам доведеться викинути на сміття. Агрокомпанії і бюджет втратять валютну виручку.

Важливо знати! Гроші будуть: Кабмін компенсує збитки аграріям України

Пшениця не гречка

Прем'єр пояснив, що недавня ситуація з квотами на вивіз з України гречаної крупи була кардинально іншою, бо місяць тому на ринку були присутні "панічні настрої". Тому уряд "ініціював і підписав додаткові контракти з постачання до країни гречки і фактично запровадив заборону на її експорт".

Шмигаль заявив, що, незважаючи на весняну посуху, новий урожай зернових 2020 в Україні буде практично на рівні 2019 року. "Пішли дощі, очікуємо поліпшення прогнозу врожаю", – оптимістично резюмував чиновник.

Що думають експерти про урожай-2020?

Експерти аграрної галузі дають протилежні оцінки щодо обсягів врожаю зерна-2020 в Україні.

Експертка зернового ринку Єлизавета Малишко каже, що прогноз врожаю зерна знаходиться в широкому діапазоні – від 63,54 мільйонів тонн до 72,4 мільйони.

Песимістичний прогноз грунтується на наслідках посухи в основних зерновирощуючих регіонах – Одеській, Херсонській і Запорізькій областях. Оптимістичний – що критична ситуація зі зволоженням ґрунту тільки в деяких регіонах. А дощі в кінці квітня і початку травня прийшли вчасно й зуміли виправити ситуацію.

Зверніть увагу! Посуха і дощі в Україні: як погода вплине на урожай-2020

На думку інших експертів, через несприятливі погодні умови на початку весни українські аграрії можуть недобрати у 2020 році до 25% врожаю.

Поточний сезон є нетиповим – особливо для озимих культур, оскільки метеорологічної зими цьогоріч практично не було, – відзначає кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту сільського господарства Степу НААН України Ігор Семеняк. – Ми прогнозуємо, що недобір врожаю може сягати 15-25%.

Аналогічну точку зору висловлює і голова Спілки українського селянства Іван Томич.

На початку лютого я говорив, що ми зберемо пшениці від 10% менше, – коментує Томич. – Зараз кажу: пшениці ми зберемо мінімум на 25% менше. Бо ситуація дуже проблематична...