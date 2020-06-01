У Чехії заявляють про серйозні проблеми в аграрному бізнесі через відсутність працівників з України.

Чеські фермери б’ють на сполох – без українських працівників врожаї можуть пропасти, повідомляє ТСН. Країна пішла шляхом своїх сусідів – як і в Польщі, тут відкрили кордон для сезонних робітників з України і відмінили для них карантинні обмеження. Авіаційне і залізничне сполучення між Чехією та Україної не працює, але тамтешні фермери сподіваються, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами.

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Буде катастрофа!

Один з чеських фермерів у коментарі ТСН повідомив, що зараз "через коронавірус та карантин сезонні працівники на полях відсутні". І додав, що чехи, незважаючи на фінансову кризу, не хочуть працювати на зборі урожаїв. Фермер бідкається, що його агрофірма через відсутність робітників – зокрема, з України – вже зазнала збитків на 8 мільйонів доларів.

Але наслідки можуть бути ще гіршими. Якщо українці не повернуться, то це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, скоріш за все, станемо банкротами, – каже фермер.

А що в інших країнах?

На початку травня одразу кілька країн заявили, що мають серйозні проблеми зі збором урожаю. І, в першу чергу, тому, що через карантинні обмеження не приїхали сезонні працівники з України.

Найоперативніше зреагували у Польщі – попри карантин, там почали видавати українцям робочі візи і навіть відмінили 14-денну ізоляцію. Крім того, польські аграрії оплатили кілька авіарейсів для українських заробітчан.

А в Естонії прохання тамтешніх фермерів дати дозвіл українцям приїхати на роботу спровокувало гучний політичний скандал.

Подробиці читайте у статті 24 каналу "Інакше буде катастрофа: ще одна країна благає впустити українських заробітчан".