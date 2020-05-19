Закон про аграрні розписки Верховна Рада відправила на доопрацювання

Народні депутати направили на повторне перше читання законопроєкт №2805.

У Верховній Раді відбулося голосування за законопроєкт №2805 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обіг аграрних розписок". Його підтримали за основу лише 212 депутатів. У наступному голосуванні вже 246 парламентарів схвалили відправлення законопроєкту на доопрацювання у комітет.

Це важливо! Оренда землі: в Україні почнуть діяти нові правила

Що передбачено в Законі про аграрні розписки?

У законопроєкті подається нове визначення терміну "аграрні розписки": це боргові неемісійні цінні папери у формі електронного документа в Реєстрі аграрних розписок або в бездокументарній формі у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.

Також у законопроекті:

розширюєтьвся перелік суб'єктів, що можуть видавати аграрні розписки;

змінюються обов'язкові реквізити аграрних розписок;

надаються можливі варіанти застави по аграрній розписці, в тому числі можливість і правила застави живих тварин і продуктів тваринного походження, продукти їх первинної переробки.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроект №2805 за основу в першому читанні. Але тепер комітету доведеться доопрацювати проблемні пункти.

Це важливо! Закон про ринок землі: вже набув чинності один пункт

Які ще є проблемні закони?

Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко повідомив, що Володимир Зеленський збирається накласти вето на податковий закон №1210, який уже ухвалила Верховна Рада.

Документ містить, зокрема, пункт про так звані "соєві правки", через які виникло чимало суперечок серед депутатів. Детальніше про це читайте у матеріалі "Зеленський хоче ветувати скандальний закон".

Що з законом про ринок землі?

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року", який простіше називають законом про ринок землі, вже підписаний Володимирим Зеленським. Але на нього до Конституційного Суду надійшли одразу два подання з вимогою визнати неконституційним.

Чи може суд скасувати закон про ринок землі? Про це у коментарі експерта.



Коротко про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу