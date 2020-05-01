Закон про ринок землі: вже набув чинності один пункт

30 квітня почав діяти один із пунктів Закону про ринок землі. Але сам закон набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Згідно з прикінцевими положеннями закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", документ набирає чинності з 1 липня 2021 року. Однак пункт 2-й цього розділу набрав чинності з дня опублікування документа, повідомляє Sud.ua.

Цей пункт передбачає, що Кабінету міністрів України в 6-місячний строк з дня опублікування цього закону доручено:

• розробити та затвердити порядок здійснення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

• розробити та подати в Раду проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти і медицини в сільській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників;

• привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;

• забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

ДОВІДКА

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10 28 квітня. Ухвалення законопроєкту було однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. Раніше цей законопроєкт на позачерговому засіданні 31 березня ухвалила Верховна Рада. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Закон про ринок землі передбачає:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Заборонений продаж землі державної та комунальної власностей.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.



Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу