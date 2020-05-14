Зеленський хоче ветувати скандальний закон

Президент України Володимир Зеленський збирається накласти вето на податковий закон №1210.

Про це повідомив уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко. Таким чином, знову постане питання про так звані "соєві правки", які Верховна Рада скасувала, прийнявши законопроєкт №1210. Лещенко акцентував увагу, що вето буде накладено з пропозиціями та зауваженнями Зеленського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Уповноважений президента з земельних питань впевнений, що "Рада закриє питання про "соєві правки" протягом місяця". Бо депутати переходять у штатний режим роботи вже наприкінці травня, і як тільки це станеться, одразу відбудуться додаткові консультації.

Історія закону №1210

16 січня 2020 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт №1210, який передбачає багато суперечливих норм – зокрема, норми трансфертного ціноутворення, підвищення лімітів для ФОПів, акцизів на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Через це законопроєкт викликав багато скандалів, а деяких депутатів звинуватили в лобіюванні інтересів "певних українських олігархів". Тим не менше, за законопроект №1210 з техніко-юридичними правками проголосували 283 депутати.

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Що таке "соєві правки"?

У грудні 2017 року ВР затвердила "соєві правки", якими скасувала відшкодування ПДВ при експорті сої – з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року, ріпаку – з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Після "соєвих правок" український малий та середній аграрний бізнес втрачають більше 10 доларів на кожній тонні реалізованої сої.

У грудні 2019 року Володимир Зеленський закликав уряд і парламент ухвалити закон про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції.

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