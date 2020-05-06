Зеленський підписав закон про доступ до геокадастрів
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
Закон № 554-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня 2020 року, встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних – геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації, повідомляє сайт президента України.
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Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій, – наголосив Зеленський.
Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.
Що передбачає Закон про геокадастри?
Створення і забезпечення функціонування у відкритому доступі в інтернеті низки таких державних кадастрів України:
- державний лісовий кадастр;
- державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
- містобудівний кадастр державного рівня;
- кадастру родовищ і корисних копалин;
- водний кадастр;
- кадастр сховищ радіоактивних відходів.
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Що таке геопросторові дані? Геопросторові дані – це інформація про географічне положення і характеристики природних або побудованих людиною об'єктів. Простими словами на наприкладі ділянки землі: кадастр геопросторових даних вказуватиме на її розташування, площу, форму власності, можливі збудовані на ній об'єкти тощо.