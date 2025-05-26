Як українські продукти шкодять ринку Франції

Український пільговий експорт м’яса птиці та зернових дестабілізували французькі ринки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Чому Європа проти імпорту української продукції

Міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар заявила, що м’ясо птиці та зернові, які експортувалися з України на територію Європейського Союзу на пільгових умовах, дестабілізували внутрішній ринок Франції.

Я підтримую будь-яку позицію, яка забезпечує баланс між необхідністю підтримати країну, що зазнала нападу, і необхідністю захистити власне виробництво. Я маю на увазі птахівництво. Я також бачу в зерновій сфері, і якщо подивитися на динаміку імпорту, зокрема з України, то він також дестабілізує наші власні виробництва,

– каже міністерка.

Тому, на думку французької міністерки, підтримка України не може здійснюватися без урахування наслідків для виробництв Франції.

Україна експортує до ЄС значну частку агропродукції

Експорт з України до країн ЄС за підсумками минулого, 2024 року, доволі відчутно збільшився. Зростання торгівлі сягає 11%. ЄС продовжував імпортувати сільськогосподарську продовольчу продукцію від різноманітних торгових партнерів, серед яких головними джерелами були Бразилія, Велика Британія й Україна.

Імпорт збільшився з Кот-д'Івуару, України й Нігерії, а знизився з Росії та Австралії. Це було пов'язано із збільшенням долі в імпорті двох ключових товарів: рослинних олій (3 мільярди євро у 2024 році, + 946 мільйонів євро порівняно з 2023 роком), а також олійних та білкових зернових культур (3,1 мільярда євро, + 709 мільйонів євро).

Експорт українських зернових до ЄС скоротився на 12% у вартісному обсязі (до 4,5 мільярда євро) через зниження цін, але його обсяг зріс на 6% у порівнянні з попереднім роком.