Назвали українські продукти, які шкодять ринку Франції

М’ясо птиці та зернові, які експортували з України на територію ЄС, дестабілізували внутрішній ринок Франції. Тому французька міністерка наполягає на балансі між підтримкою України та захистом власного виробника.

Як українські продукти шкодять ринку Франції

Український пільговий експорт м’яса птиці та зернових дестабілізували французькі ринки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Чому Європа проти імпорту української продукції

Міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар заявила, що м’ясо птиці та зернові, які експортувалися з України на територію Європейського Союзу на пільгових умовах, дестабілізували внутрішній ринок Франції.

Я підтримую будь-яку позицію, яка забезпечує баланс між необхідністю підтримати країну, що зазнала нападу, і необхідністю захистити власне виробництво. Я маю на увазі птахівництво. Я також бачу в зерновій сфері, і якщо подивитися на динаміку імпорту, зокрема з України, то він також дестабілізує наші власні виробництва,

– каже міністерка.

Тому, на думку французької міністерки, підтримка України не може здійснюватися без урахування наслідків для виробництв Франції.

Україна експортує до ЄС значну частку агропродукції

Експорт з України до країн ЄС за підсумками минулого, 2024 року, доволі відчутно збільшився. Зростання торгівлі сягає 11%. ЄС продовжував імпортувати сільськогосподарську продовольчу продукцію від різноманітних торгових партнерів, серед яких головними джерелами були Бразилія, Велика Британія й Україна.

Імпорт збільшився з Кот-д'Івуару, України й Нігерії, а знизився з Росії та Австралії. Це було пов'язано із збільшенням долі в імпорті двох ключових товарів: рослинних олій (3 мільярди євро у 2024 році, + 946 мільйонів євро порівняно з 2023 роком), а також олійних та білкових зернових культур (3,1 мільярда євро, + 709 мільйонів євро).

Експорт українських зернових до ЄС скоротився на 12% у вартісному обсязі (до 4,5 мільярда євро) через зниження цін, але його обсяг зріс на 6% у порівнянні з попереднім роком.