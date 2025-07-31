Календар рибалки на серпень 2025: коли найкращі дні для риболовлі
- Місячні фази впливають на активність риби, зокрема молодик знижує кльов, а повня стабілізує його.
- Календар рибалки на серпень 2025 року детально описує, як різні дати та фази Місяця впливають на можливість успішної риболовлі.
У серпні багато хто їде у відпустку в село, де можна сходити на рибну ловлю. Для того, щоб знати, коли риба клює найкраще, можна користуватися календарем рибалки.
Як фази Місяця впливають на кльов?
Місячні фази суттєво впливають на поведінку риби у водоймах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.ua. Залежно від місячних ритмів риба може змінювати глибину стоянки, рівень активності, а також уподобання щодо приманок.
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Основні впливи на рибну ловлю за фазами:
- Молодик – зазвичай кльов слабшає, особливо вдень.
- Перша чверть – риба починає активізуватися, кльов покращується.
- Повня – помірний, стабільний кльов, особливо вночі.
- Остання чверть – змінна активність, можливі як гарні, так і слабкі улови.
Місячний календар рибалки на серпень 2025 року
У календарі поданий щоденний аналіз з урахуванням місячних фаз і ймовірності доброго кльову.
1–3 серпня: спадний Місяць
- 1 серпня (п’ятниця) – Місяць продовжує спадати. Кльов помірний, особливо рано вранці.
- 2 серпня – можливо зниження активності. Гарний день для лову на глибині.
- 3 серпня (неділя) – несприятливий день. Риба обережна, слабко реагує на підгодовування.
4 серпня: молодик
- 4 серпня (понеділок) – Молодик. Риба малорухлива, кльов слабкий. Краще використати день для відпочинку чи розвідки місць.
5–10 серпня: ріст Місяця і посилення кльову
- 5 серпня – поступове покращення. Добре йдуть карась і плітка.
- 6–7 серпня – риба починає активно харчуватися, особливо на мілководді.
- 8 серпня (п’ятниця) – відмінний день для спінінгу та лову окуня.
- 9–10 серпня – чудовий кльов, особливо в ранкові години. Живець працює найкраще.
11 серпня: перша чверть
- 11 серпня (понеділок) – стабільний кльов, риба активна. Чудовий день для лову хижаків: щуки, судака, окуня.
12–18 серпня: впевнене зростання активності
- 12–13 серпня – риба активно реагує на підгодовування, особливо на донну снасть.
- 14 серпня (четвер) – гарний день для лову коропа й ляща.
- 15–16 серпня – кльов посилюється, можливе успішне використання фідера.
- 17–18 серпня – стабільно уловисті дні, особливо на великих озерах і річках.
19 серпня: повня
- 19 серпня (вівторок) – Повня. Риба обережна, проте вночі можливий гарний кльов, особливо у сома та судака.
20–25 серпня: спадний Місяць, зниження активності
- 20 серпня – можливе послаблення кльову. Риба шукає тінь, рятуючись від спеки.
- 21–22 серпня – кльов нестабільний. Краще обирати місця з течією.
- 23–24 серпня – зростає шанс впіймати велику хижу рибу на глибині.
- 25 серпня (понеділок) – підготовка до останньої чверті. Використовуйте приманки з яскравим запахом.
26 серпня: остання чверть
- 26 серпня (вівторок) – помірний кльов. Краще ловити рано вранці або у похмуру погоду.
27–31 серпня: шлях до молодика
- 27–28 серпня – кльов погіршується, особливо вдень. Риба віддає перевагу тіні чи глибоким місцям.
- 29 серпня – зниження активності. Добрий день для лову на живця.
- 30–31 серпня – завершення етапу спаду Місяця. Використовуйте пасивні снасті, кльов можливий лише вранці.