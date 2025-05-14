Россия и Беларусь в 2025 году столкнулись с серьезными проблемами на рынке картофеля. Этот овощ является основным пищевым продуктом для местных потребителей.

Стоимость картофеля беспрецедентно выросла

Цены на картофель в России и Беларуси достигли рекордов и продолжают расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Путин и Лукашенко обеспокоены, поскольку картофель традиционно был одним из самых дешевых источников калорий для местных потребителей, особенно для бедных слоев населения.

Читайте также Почему ранний картофель украинских производителей в 3 – 4 раза дороже импортного

В России наблюдается беспрецедентный рост цен на картофель цен на картофель: с начала года розничные цены выросли на 52%, достигнув рекордного уровня 85 – 130 рублей (1,0 – 1,6 доллара) за килограмм. Потребители удивляются, почему цены на картофель превышают стоимость экзотических фруктов, импортируемых из дальних стран.

Обратите внимание! Картофель является одним из ключевых факторов, которые способствуют главной экономической проблеме России – очень высокой инфляции. В марте 2025 года годовая инфляция в России достигла 10,3%, в основном из-за непомерных расходов на войну.

Рост цен на картофель в России обусловлен активным печатанием денег для покрытия военных расходов, а также снижением урожая прошлого года из-за неблагоприятных погодных условий, таких как весенние заморозки и сильные дожди. Кроме того, после рекордного урожая 2023 года многие фермеры сократили площади посадки картофеля, ожидая снижения спроса, что теперь привело к дефициту.

В ответ российское правительство отменило импортную пошлину, чтобы увеличить импорт картофеля, планируя утроить его до 376 000 тонн в 2025 году, причем значительная часть поставок приходится на Египет. Сейчас большинство картофеля на полках российских супермаркетов импортируется из Египта, Пакистана, Китая и других стран.

Важно! Поскольку Россия запретила себе импорт картофеля и других продуктов из стран ЕС, США, Украины и многих других крупных мировых производителей, она ограничена поставками от отдаленных поставщиков.

В Беларуси дефицит картофеля на фоне увеличения экспорта

Тем временем Беларусь сталкивается с собственным кризисом на рынке картофеля, характеризующимся внутренним дефицитом и ростом цен. Средняя цена достигла 5 белорусских рублей (1,53 доллара) за килограмм. Потребители сообщают о трудностях с поиском качественного картофеля, а доступные запасы часто мелкие и поврежденные.

Эксперты связывают этот дефицит с государственным регулированием цен, из-за которого производителям невыгодно продавать картофель на внутреннем рынке. В результате многие фермеры экспортируют свою продукцию в Россию, где они могут получить более высокие цены.

Важно! Эта динамика вызвала общественное недовольство, что заставило Александра Лукашенко публично прокомментировать проблему. Он признал существование проблемы, объяснив ее увеличением экспорта в Россию и противоречивыми ценовыми ожиданиями между потребителями и фермерами.