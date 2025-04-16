Вспышка ящура парализовала животноводческую отрасль

В Центральной Европе борются со вспышкой ящура среди крупного рогатого скота, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Вирус привел к жестким карантинным мерам, массового закрытия границ и выбраковки тысяч голов скота.

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Впервые в Венгрии вспышка была обнаружена на ферме крупного рогатого скота на северо-западе в начале марта, через две недели на трех фермах в соседней Словакии. Сейчас заражение зафиксировано уже на шести фермах в каждой из стран.

В результате Словакия закрыла 16 пограничных переходов с Венгрией и один с Австрией, тогда как Австрия – 23 пункта пересечения с обеими странами. Чехия ввела дезинфекционные мероприятия на всех пограничных пунктах, куда въезжает грузовой транспорт.

Обратите внимание! Ящур преимущественно поражает парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и олени, и приводит к лихорадке и волдырям во рту и копытах. Вирус распространяется через контакт между животными, на поверхностях, таких как одежда, кожа и транспортные средства.

Как власти стран борется с вирусом

Единственным методом уничтожения вируса – является сжигание инфицированных животных. Поэтому по рекомендациям и нормам ЕС, животных сначала вакцинировали, чтобы притупить вирус, затем выбраковывали, туши сжигали и закапывали в землю.

Ветеринар и вирусолог Миклош Русвая в интервью Napunk подтвердил, что сжигание является самым безопасным способом борьбы с ящуром. Однако с утилизацией животных есть проблемы, в частности в Венгрии, поскольку в стране действует лишь одно предприятие по переработке туш в Шолти.

Зараженные трупы пришлось бы возить через полстраны. В Венгрии уже пришлось убить более 7 тыс. животных, а это означает, что трупы пришлось бы перевозить за сотни километров в 200-300 грузовиках. Это создало бы огромный риск заражения. Поэтому власти решили ликвидировать тела на месте,

– объясняет ученый.