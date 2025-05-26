Как украинские продукты вредят рынку Франции

Украинский льготный экспорт мяса птицы и зерновых дестабилизировали французские рынки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что мясо птицы и зерновые, которые экспортировались из Украины на территорию Европейского Союза на льготных условиях, дестабилизировали внутренний рынок Франции.

Я поддерживаю любую позицию, которая обеспечивает баланс между необходимостью поддержать страну, подвергшуюся нападению, и необходимостью защитить собственное производство. Я имею в виду птицеводство. Я также вижу в зерновой сфере, и если посмотреть на динамику импорта, в частности из Украины, то он также дестабилизирует наши собственные производства,

– говорит министр.

Поэтому, по мнению французского министра, поддержка Украины не может осуществляться без учета последствий для производств Франции.

Украина экспортирует в ЕС значительную долю агропродукции

Экспорт из Украины в страны ЕС по итогам прошлого, 2024 года, довольно ощутимо увеличился. Рост торговли достигает 11%. ЕС продолжал импортировать сельскохозяйственную продовольственную продукцию от различных торговых партнеров, среди которых главными источниками были Бразилия, Великобритания и Украина.

Импорт увеличился из Кот-д'Ивуара, Украины и Нигерии, а снизился из России и Австралии. Это было связано с увеличением доли в импорте двух ключевых товаров: растительных масел (3 миллиарда евро в 2024 году, + 946 миллионов евро по сравнению с 2023 годом), а также масличных и белковых зерновых культур (3,1 миллиарда евро, + 709 миллионов евро).

Экспорт украинских зерновых в ЕС сократился на 12% в стоимостном объеме (до 4,5 миллиарда евро) из-за снижения цен, но его объем вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.