Календарь рыбака на ноябрь 2025 года: когда рыба сама идет на крючок

Ноябрь является одним из лучших месяцев для рыбной ловли несмотря на то, что день сильно сокращается. Однако очень часто самые ценные трофеи рыбакам приносит именно этот месяц.

Как подготовиться к рыбалке?

В ноябре обычно световой день сокращается, а температура воды в водоемах снижается, сообщает 24 Канал. Это непосредственно влияет на поведение рыбы.

Читайте также Правила рыбалки на арендованном пруду: кто на самом деле может забросить удочку

В конце осени планировать рыбалку надо особенно ответственно. Важно учитывать активность хищных и травоядных видов, подобрать соответствующие снасти и приманки, а также учитывать фазы Луны и погодные условия. Календарь рыбалки на ноябрь 2025 года, который поможет определить самые благоприятные дни для клева.

Обратите внимание! Начало месяца подходит для подготовки снастей и ловли мирной рыбы. 9 – 11 ноября хорошо будет клевать карп, щука и судак. Период 25-27 ноября благоприятен для ночной рыбалки с использованием световых приманок.

Какие дни лучше всего подходят для рыбалки?

В ноябре 2025 года выезд на водоем рекомендуется планировать на дни со стабильной погодой и минимальными осадками.

Самые лучшие дни для рыбалки : 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28 ноября.

Хорошие дни для рыбалки : 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30 ноября.

Плохие дни для рыбалки : 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 ноября.

Очень плохие дни для рыбалки: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 ноября.

Стоит помнить также, что в ноябре 2025 года окунь и щука становятся менее активными, предпочитают бровки и подводные укрытия. Карп и лещ постепенно снижают активность, лучше клюют на донные снасти с натуральными насадками. Судак сохраняет активность в местах с течением, часто охотится на мелкую рыбу.

Помните! Для привлечения внимания хищника цвета приманок должны быть контрастными и яркими. Также обращайте внимание на участки с подводной растительностью, бровками и ямами – там собирается больше всего рыбы.

Как поймать рыбу на хлеб: благодаря этому рыбалка точно будет удачной