Украина будет экспортировать яблоки в Канаду

По состоянию на сейчас Канада уже осуществила обновление импортных требований для Украины в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS), пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Госпродпотребслужба совместно с МИД прорабатывает каждый запрос от бизнеса по открытию новых рынков сбыта. И рассматриваются не только некоторые страны, а вся карта мира: Америка, страны Европейского Союза, Африки, Восточной Азии,

– подчеркнул Сергей Ткачук, Председатель Госпродпотребслужбы.

В частности Оттава утвердила Программу экспорта украинских яблок (Malus domestica) в Канаду. Она предусматривает следующие основные аспекты:

производители, которые выращивают яблоки, упаковочные кампании и экспортеры должны быть зарегистрированы Госпродпотребслужбой и внесены в Перечень экспортеров, производителей и упаковщиков украинских яблок в Канаду;

надзор за садами должен проводиться под контролем Госпродпотребслужбы для прогнозирования распространения вредных организмов и обеспечения рекомендации по борьбе с ними;

меры борьбы с вредными организмами должны гарантировать, что зарегистрированные операторы поддерживают низкую распространенность вредных организмов или отсутствие вредных организмов, которые регулируются Канадой;

предприятия должны использовать сортировочное оборудование для удаления клещей, насекомых, других вредителей и грязь и тому подобное.

Важно! На каждый груз должен быть оформлен фитосанитарный сертификат, который выдает Госпродпотребслужба.