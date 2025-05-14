Вартість картоплі безпрецедентно зросла

Ціни на картоплю у Росії та Білорусі досягли рекордів і продовжують зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Путін і Лукашенко стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення.

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У Росії спостерігається безпрецедентне зростання цін на картоплю: з початку року роздрібні ціни зросли на 52%, досягнувши рекордного рівня 85 – 130 рублів (1,0 – 1,6 долара) за кілограм. Споживачі дивуються, чому ціни на картоплю перевищують вартість екзотичних фруктів, що імпортуються з далеких країн.

Зверніть увагу! Картопля є одним із ключових факторів, які сприяють головній економічній проблемі Росії – дуже високій інфляції. У березні 2025 року річна інфляція в Росії досягла 10,3%, в основному через непомірні витрати на війну.

Зростання цін на картоплю в Росії зумовлене активним друкуванням грошей для покриття військових витрат, а також зниженням урожаю минулого року через несприятливі погодні умови, такі як весняні заморозки та сильні дощі. Крім того, після рекордного врожаю 2023 багато фермерів скоротили площі посадки картоплі, очікуючи зниження попиту, що тепер призвело до дефіциту.

У відповідь російський уряд скасував імпортне мито, щоб збільшити імпорт картоплі, плануючи потроїти її до 376 000 тонн у 2025 році, причому значна частина постачання припадає на Єгипет. Нині більшість картоплі на полицях російських супермаркетів імпортується з Єгипту, Пакистану, Китаю та інших країн.

Важливо! Оскільки Росія заборонила собі імпорт картоплі та інших продуктів із країн ЄС, США, України та багатьох інших великих світових виробників, вона обмежена постачанням від віддалених постачальників.

У Білорусі дефіцит картоплі на тлі збільшення експорту

Тим часом Білорусь стикається з власною кризою на ринку картоплі, що характеризується внутрішнім дефіцитом і зростанням цін. Середня ціна досягла 5 білоруських рублів (1,53 долара) за кілограм. Споживачі повідомляють про труднощі з пошуком якісної картоплі, а доступні запаси часто дрібні та пошкоджені.

Експерти пов'язують цей дефіцит із державним регулюванням цін, через яке виробникам невигідно продавати картоплю на внутрішньому ринку. У результаті багато фермерів експортують свою продукцію до Росії, де вони можуть отримати більш високі ціни.

Важливо! Ця динаміка викликала громадське невдоволення, що змусило Олександра Лукашенка публічно прокоментувати проблему. Він визнав існування проблеми, пояснивши її збільшенням експорту в Росію та суперечливими ціновими очікуваннями між споживачами та фермерами.