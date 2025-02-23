Україна шукає альтернативні ринки збуту

Україна розглядає два основні варіанти розвитку подій. Перший передбачає продовження автономних торгівельних заходів з ЄС із розширенням списку чутливих продуктів, передає 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

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Другий варіант, що обговорюється, передбачає лібералізацію торгівлі згідно зі статтею 29 Угоди про асоціацію, що включає розширення списку товарів, які можуть експортуватися до ЄС, а також перегляд і значне збільшення квот.

Ми скорочуємо частку ЄС у структурі експорту та шукаємо альтернативи. Водночас європейський ринок залишається преміальним за цінами, зручним у плані логістики та необхідним для підтримки якості української продукції,

– підкреслив Коваль.

Підготовка до фінальної стадії переговорів наразі триває. Міністр підкреслив, що зменшення впливу української продукції на ринок ЄС сприятиме більш ефективним переговорам. Водночас Україна активно шукає нові ринки збуту та вже має позитивні результати.

Зауважте! Європейська комісія не планує продовжувати торгівлю з Україною на поточних умовах після 5 червня. Замість цього єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен анонсував угоду в рамках Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, що є частиною Угоди про асоціацію між ЄС та Україною 2016 року.

Як збільшився експорт України

Зокрема, за деякими напрямками експорт України зріс більш ніж на 30% порівняно з минулим роком. Так, поставки до Африки досягли 2,6 мільярда доларів, а також активно розвивається співпраця з країнами:

Близького Сходу;

Південно-Східної Азії, зокрема з Малайзією, Індонезією та Бангладеш.

Одночасно частка українського агроекспорту до ЄС поступово знижується. Якщо до початку повномасштабної війни вона складала 73%, то за підсумками 2024 року зменшилася до 52%.