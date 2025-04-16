Через спалах ящуру у Центральній Європі масово знищують тварин і закривають кордони

У Центральній Європі наразі відбувається серйозний спалах ящуру серед великої рогатої худоби. Вірус змусив владу країн ввести суворий карантин, закрити кордони та знищити тисячі тварин.

Спалах ящуру паралізував тваринницьку галузь

У Центральній Європі борються зі спалахом ящуру серед великої рогатої худоби, повідомляє 24 Канал із посиланням на AP. Вірус призвів до жорстких карантинних заходів, масового закриття кордонів і вибраковування тисяч голів худоби.

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Вперше в Угорщині спалах було виявлено на фермі великої рогатої худоби на північному заході на початку березня, через два тижні на трьох фермах у сусідній Словаччині. Наразі зараження зафіксовано вже на шести фермах у кожній з країн.

Внаслідок цього Словаччина закрила 16 прикордонних переходів з Угорщиною та один з Австрією, тоді як Австрія – 23 пункти перетину з обома країнами. Чехія запровадила дезінфекційні заходи на всіх прикордонних пунктах, куди в’їжджає вантажний транспорт.

Зверніть увагу! Ящур переважно вражає парнокопитних тварин, таких як велика рогата худоба, вівці, кози, свині та олені, і призводить до лихоманки та пухирів у роті та копитах. Вірус поширюється через контакт між тваринами, на поверхнях, таких як одяг, шкіра та транспортні засоби.

Як влада країн бореться з вірусом

Єдиним методом знищення вірусу – є спалення інфікованих тварин. Тож за рекомендаціями і нормами ЄС, тварин спершу вакцинували, щоб притупити вірус, потім вибраковували, туші спалювали та закопували в землю.

Ветеринар та вірусолог Міклош Русвая в інтерв'ю Napunk підтвердив, що спалювання є найбезпечнішим способом боротьби з ящуром. Проте з утилізацією тварин є проблеми, зокрема в Угорщини, оскільки в країні діє лиш одне підприємство з переробки туш у Шолті.

Заражені трупи довелося б возити через пів країни. В Угорщині вже довелося вбити понад 7 тис. тварин, а це означає, що трупи довелося б перевозити за сотні кілометрів у 200-300 вантажівках. Це створило б величезний ризик зараження. Тому влада вирішила ліквідувати тіла на місці,

– пояснює вчений.