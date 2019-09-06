Як вести успішний бізнес і не шкодити навколишньому середовищу

Агроіндустріальний холдинг МХП – це не лише успішний бізнес, а й водночас приклад корпорації, де піклуються про довкілля.

Водні ресурси світу стрімко скорочуються, і ця проблема не оминула і Україну. За інформацією експертів ООН, це є одною з найглобальніших проблем людства. За запасами доступних до використання водних ресурсів Україна належить до малозабезпечених. Тобто посідає 111 місце серед 152 країн світу.

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Ресурси знижуються через низьку культуру споживання, відсутність достатньої кількості очисних споруд та забруднення водойм підприємствами.

Як не шкодити довкіллю і водночас вести успішний бізнес, у студії 24 каналу розповів головний еколог агроіндустріального холдингу "Миронівский хлібопродукт" Олександр Семенець.

Головне правило корпорації – для того, аби щось контролювати, необхідно це обліковувати. Тож, на кожному підприємстві, які входять до групи холдингу, створені свої реєстри свердловин та шахтних колодязів. Експерти завжди знають, де вони розташовані, в якому стані перебувають, коли останній раз там була заміна чи ремонт насосу, які там якісні показники води, на які потреби вона йде.

Що стосується очистки стічних вод – водоочисні споруди на підприємствах агрохолдингу, які будувалися з нуля, розроблені за голландською технологією і є найкращими в Україні. Окрім того, за окремими показниками якість води, що скидається у Південний Буг, краща, ніж та, що забирається звідти.

Більше про правильне поводження з водними ресурсами – дивіться у відео.