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      Агуеро отримав на горіхи від Гвардіоли за "поїдання" бургера: відео

      666 Читать новость на русском
      Агуеро розлютив Гвардіолу їжею з фастфуду
      Агуеро розлютив Гвардіолу їжею з фастфуду / 10aguerosergiokun

      Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола виявився незадоволеним тим, що Серхіо Агуеро їв бургер.

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      Аргентинець, перебуваючи в США під час міжнародної паузи, записав відео поїдання величезного бургера і виклав його в мережу.

       

      У коментарі Sky Sports він пояснив, що це був жарт

      Поруч зі мною на відео мій друг з Лос-Анджелеса. Ми просто хотіли зняти це на камеру, я не збирався з'їдати весь бургер. Пеп мені сказав: "Про що ти думав, коли їв це?",
      – розповів Кун Агуеро.

      Нагадаємо, що колишній футболіст "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" та "Ювентуса" Карлос Тевес врятував уболівальника.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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