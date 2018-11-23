Агуеро отримав на горіхи від Гвардіоли за "поїдання" бургера: відео

Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола виявився незадоволеним тим, що Серхіо Агуеро їв бургер.

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Аргентинець, перебуваючи в США під час міжнародної паузи, записав відео поїдання величезного бургера і виклав його в мережу.

У коментарі Sky Sports він пояснив, що це був жарт

Поруч зі мною на відео мій друг з Лос-Анджелеса. Ми просто хотіли зняти це на камеру, я не збирався з'їдати весь бургер. Пеп мені сказав: "Про що ти думав, коли їв це?",

– розповів Кун Агуеро.

Нагадаємо, що колишній футболіст "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" та "Ювентуса" Карлос Тевес врятував уболівальника.