Деталі курйозного інциденту

Інцидент трапився у Києві під час прямої трансляції з алеї Небесної Сотні. Там 18 лютого вшановували пам'ять загиблих героїв Революції Гідності.

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Чоловік підійшов до камери у той момент, коли в неї говорила журналіста. Він сказав "Ахметов – п**ар". На секунду медійниця розгубилася, однак після того кинула короткий погляд на перехожого й продовжила говорити.

Дивіться відео курйозну на телеканалі олігарха Ахметова

Попередній схожий інцидент

Це не вперше випадкові українці ображають олігарха на його ж телеканалі. Так, у квітні 2021 року репортаж журналістки "Ранок чемпіонів" пішов не за планом. Кореспондентка обговорювала велосипеди, як спосіб пересування замість таксі. Коли повз проїжджав випадковий чоловік, журналістка зупинила його та запитала, чому він обрав саме такий спосіб пересування.

У відповідь киянин сказав: "Тому що Ахметов – півень" й поїхав собі далі. Медійниця швидко забрала від чоловіка мікрофон й продовжила репортаж. До речі, ведучого у студії це злегка розсмішило. Телеканал вирізав цей момент у ютубі, однак його вже встигли зберегти користувачі.