Рінат Ахметов є потужним медійним олігархом, який має вплив на правоохоронну судову владу та депутатський корпус. Він фактично тримає 25% ВВП України в заручниках, тож може шантажувати словами: "Якщо мої інтереси не врахують – вся країна зупиниться".

В Укрзалізниці зіштовхнулися із саботажем, коли було зупинено рішення в інтересах Ахметова. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній народний депутат та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

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Він зазначив: мова йде про те, що Укрзалізниця перевозить порожні вагони за різними тарифами. Якщо перед вивантаженням у вагоні була залізна руда, а найчастіше саме Ахметов возить її в порт, то він платить за низьким тарифом. Однак якщо там перевозили зерно, то вони платять більше.

Ми хотіли вирівняти ці тарифи, тобто поступово вивести на рівень собівартості. Минулого тижня Державна регуляторна служба вказала, що рішення не буде ухвалено,

– розповів Лещенко.

Підняття тарифу на перевезення повних вагонів – це питання 4 мільярдів гривень, зазначив Лещенко. Тобто так Укрзалізниця втрачає кошти, які могла використати на удосконалення потягів. Однак так вирішило Державне агентство з регуляторної політики.

Монопольний вплив Ахметова

"На початку 2018 року Антимонопольний комітет відмовився визнати, що Ахметов зловживає на ринку енергетики. Через це попередній керівник Терентьєв повинен був бути звільнений. Проте це сталося лише влітку 2020 року. Коли його звільняли, так звані депутати Ахметова не голосували за його відставку, тобто "кришували" його", – повідомив Лещенко.

Натомість коли відбувалось голосування за нового керівника, вони миттєво натискали кнопки "за", намагаючись показати свою лояльність, зазначив член наглядової ради Укрзалізниці. На його думку, нова керівниця комітету повинна поставити крапку в тому, як Ахметов використовує монопольну роль у своїх інтересах.

Довідка. 16 липня Рада призначила на посаду голови Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську. Попереднього голову АМКУ Юрія Терентьєва парламент звільнив 3 липня.

Чия це відповідальність

"Виконавча влада має ухвалювати свої дії в межах компетенції. За моделлю Конституції президент не впливає на виконавчу владу, окрім міністерства оборони та МЗС", – сказав Лещенко.

За його словами, неформально вплив президента набагато більший. Але саме чиновник Мірошниченко поставив підпис, яким заблокував підвищення тарифів на перевезення порожніх вагонів по Укрзалізниці за справедливим тарифом. Це його відповідальність, а якщо він вважає, що відповідний тиск йому не дозволяє приймати рішення в інтересах держави, можна написати заяву про відставку.

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"У Польщі залізниця отримує удвічі більше за перевезення залізної руди, ніж Україна. Таке не може бути, адже у нас фактично однакові умови. Українські регуляторні та державні органи повинні ухвалювати справедливі рішення щодо Ахметова. А не такі, в яких він отримує неконкурентні переваги", – підсумував колишній нардеп Сергій Лещенко.