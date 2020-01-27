18:39
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Ахметов купив один з найдорожчих особняків у світі: фото

      2450 Читать новость на русском
      Особняк Villa Les Cedres / thesun.co.uk

      Український мільярдер Рінат Ахметов придбав особняк за 200 мільйонів євро на Лазурному березі Франції у групи Campari. Куплений будинок один з найдорожчих у світі.

      Компанія Ахметова купила особняк Villa Les Cedres після того, як італійська Campari оголосила про його продаж в минулому році, повідомляє Financial Times.

      До речі: Розкішний маєток Ахметова в Криму продали "Газпрому"

      Продаж будинку підтвердила людина, знайома з деталями угоди. У компанії Ріната Ахметова наразі відмовилися коментувати, чи буде він використовувати будинок в якості приватної резиденції.

      Ймовірно, що 27 січня італійська компанія опублікує заяву, згідно з якою купівля вілли Les Cedres розцінюється як довгострокова інвестиція.

      Ахметов купив особняк Villa Les Cedres/ Фото The Sun

      Що відомо про особняк Villa Les Cedres?Особняк Villa des Cedre має 14 спалень та розташований на території площею в 14 гектарів. Особняк збудований в 1870 році, колись був домом для Леопольда II з Бельгії.

      За даними видання Bloomberg, в 2017 році куплена Ахметовим Villa des Cedre оцінювалася майже вдвічі вище – в 350 мільйонів євро. Тоді особняк вважався найдорожчим будинком на землі.

      Що треба знати про Ріната Ахметова – читайте у проєкті "Мільярдери України" на сайті 24 каналу

      рінат ахметов
      9,629 мільярда доларів – дохід Ріната Ахметова / Інфографіка 24 каналу

      Скільки газу залишилось у сховищах України: нові дані
      сьогодні
      8479
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Елітна нерухомість Рінат Ахметов Новини нерухомості Гроші Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 П'яні за кермом: чому суддів Бабенка та Сердюка досі не покарали
      Роман Маселко 249
      сьогодні , 17:37 Бйорндалену – 46: що треба знати про живу легенду біатлону
      Наталя Сколоздра 2848
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      872
      сьогодні , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      144
      сьогодні , 17:29 Кінець світу близько: що таке Годинник Судного дня і скільки часу має людство
      Світлана Попова 2234
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук