Ахметов купив один з найдорожчих особняків у світі: фото

Український мільярдер Рінат Ахметов придбав особняк за 200 мільйонів євро на Лазурному березі Франції у групи Campari. Куплений будинок один з найдорожчих у світі.

Компанія Ахметова купила особняк Villa Les Cedres після того, як італійська Campari оголосила про його продаж в минулому році, повідомляє Financial Times.

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Продаж будинку підтвердила людина, знайома з деталями угоди. У компанії Ріната Ахметова наразі відмовилися коментувати, чи буде він використовувати будинок в якості приватної резиденції.

Ймовірно, що 27 січня італійська компанія опублікує заяву, згідно з якою купівля вілли Les Cedres розцінюється як довгострокова інвестиція.

Ахметов купив особняк Villa Les Cedres/ Фото The Sun

Що відомо про особняк Villa Les Cedres?Особняк Villa des Cedre має 14 спалень та розташований на території площею в 14 гектарів. Особняк збудований в 1870 році, колись був домом для Леопольда II з Бельгії.

За даними видання Bloomberg, в 2017 році куплена Ахметовим Villa des Cedre оцінювалася майже вдвічі вище – в 350 мільйонів євро. Тоді особняк вважався найдорожчим будинком на землі.

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9,629 мільярда доларів – дохід Ріната Ахметова / Інфографіка 24 каналу